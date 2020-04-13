Прогноз погоды на сегодня, понедельник 13 апреля

Сегодня, в понедельник 13 апреля, по информации Гидрометцентра Карелии в Петрозаводске ожидается облачная погода. Как и обещали в штормовом предупреждении от МЧС по РК, пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер будет южный умеренный, утром с порывами до сильного. Температура воздуха прогнозируется днем от +6 до +8 градусов.

В целом по Карелии, погода будет облачной. Пройдут осадки, утром местами сильные в виде мокрого снега и дождя, на севере снега мокрого снега. Утром на дорогах местами гололедица. Ветер прогнозируется южный, юго-восточный умеренный, утром местами порывами до сильного. Температура воздуха днем будет от +2 до +7, на юге местами до +10 градусов.

Прогноз погоды в районных центрах Карелии от gismeteo.ru.

В Костомукше – облачно, мокрый снег, температура воздуха до +2 градусов.

В Сегеже – облачно, мокрый снег, температура воздуха до +3 градусов.

В Сортавале – переменная облачность, дождь, температура воздуха от +2 до +5 градусов.

Заметных геомагнитных возмущений не ожидается.

Узнать о том, когда в Карелию придет настоящее весеннее тепло можно здесь.