Завтра в Карелии местами потеплеет до +10 градусов и пройдет дождь

Завтра, в понедельник 13 апреля, по информации Гидрометцентра Карелии в Петрозаводске ожидается облачная погода. Как и обещали в штормовом предупреждении от МЧС по РК, пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер будет южный умеренный, ночью и утром с порывами до сильного. Температура воздуха ночью прогнозируется от +1 до +3, днем от +6 до +8 градусов.

В целом по Карелии, погода будет облачной. Пройдут осадки, ночью и утром местами сильные в виде мокрого снега и дождя, на севере снега мокрого снега. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер прогнозируется южный, юго-восточный умеренный, ночью и утром местами порывами до сильного. Температура воздуха ночью будет от -2 до +3, днем от +2 до +7, на юге местами до +10 градусов.

Прогноз погоды в районных центрах Карелии от .

В Костомукше – облачно, мокрый снег, температура воздуха от -1 до +2 градусов.

В Сегеже – облачно, мокрый снег, температура воздуха от 0 до +3 градусов.

В Сортавале – переменная облачность, дождь, температура воздуха от +2 до +5 градусов.

Заметных геомагнитных возмущений не ожидается.

Узнать о том, когда в Карелию придет настоящее весеннее тепло можно здесь.