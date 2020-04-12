Прогноз погоды на сегодня, воскресенье 12 апреля

Сегодня, в воскресенье 12 апреля, по информации Гидрометцентра Карелии в Петрозаводске будет облачная с прояснениями погода. Днем возможно пройдет небольшой мокрый снег. Ветер ночью днем южный, юго-восточный порывистый. Температура воздуха днем будет от +4 до +6 градусов.

В целом по Карелии будет облачно. Днем по западным районам пройдет небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Утром на дорогах местами гололедица. Ветер днем ожидается южный, юго-восточный умеренный, по западным и северным районам местами до сильного. Температура воздух днем будет от +1 до +6 градусов.

Прогноз погоды в районных центрах по информации gismeteo.ru.

В Костомукше – переменная облачность, снег, температура воздуха до +1.

В Сегеже – переменная облачность, температура воздуха до +2.

В Сортавале – переменная облачность, мокрый снег, температура воздуха до +2

Ожидаются небольшие геомагнитные возмущения.