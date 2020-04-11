Ночью в Карелии местами похолодает до минус 15 градусов

Завтра, в воскресенье 12 апреля, по информации Гидрометцентра Карелии в Петрозаводске будет облачная с прояснениями погода. Днем возможно пройдет небольшой мокрый снег. Ветер ночью ожидается юго-западный умеренный, днем южный, юго-восточный порывистый. Температура воздуха ночью будет от -5 до -7, днем от +4 до +6 градусов.

В целом по Карелии будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем по западным районам пройдет небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер ночью ожидается юго-западный, южный, днем южный, юго-восточный умеренный, днем по западным и северным районам местами до сильного. Температура воздух ночью прогнозируется от -4 до -9, местами до -15, днем от +1 до +6 градусов.

Прогноз погоды в районных центрах по информации gismeteo.ru.

В Костомукше – переменная облачность, снег, температура воздуха от -9 до +1.

В Сегеже – переменная облачность, температура воздуха от -8 до +2.

В Сортавале – переменная облачность, мокрый снег, температура воздуха от -2 до +2

Ожидаются небольшие геомагнитные возмущения.

Добавим, что МЧС опубликовала на 12 апреля штормовое предупреждение. Подробнее об этом здесь. Узнать о том, когда в Карелию придет настоящее весеннее тепло можно здесь.