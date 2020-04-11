11 апреля 2020, 09:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 11 апреля
Днем температура воздуха поднимется до плюс 5 градусов
По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в Петрозаводске облачно с прояснениями. Днем ожидается небольшой мокрый снег. Будет дуть северо-западный, западный умеренный ветер. Температура воздуха днем +2, +4.
11 апреля в Карелии также облачно с прояснениями. Местами пойдет небольшой снег, мокрый снег. Утром на дорогах местами гололедица. Будет дуть северо-западный, западный умеренный ветер. Температура воздуха днем 0, +5.
В Калевале днем +2;
В Кондопоге днем +5;
В Медвежьегорске днем +4;
В Пудоже днем +4;
В Сегеже днем +3;
В Сортавале днем +5;
В Суоярви днем +4.