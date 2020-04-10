В Карелии в субботу пойдет снег

По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в Петрозаводске облачно с прояснениями. Днем ожидается небольшой мокрый снег. Будет дуть северо-западный, западный умеренный ветер. Температура воздуха в ночные часы в пределах -3, -5. Днем +2, +4.

11 апреля в Карелии также облачно с прояснениями. Местами пойдет небольшой снег, мокрый снег. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Будет дуть северо-западный, западный умеренный ветер. Температура воздуха ночью -3, -8, местами до -12 градусов. Днем 0, +5.

В Калевале ночью -10, днем +2;

В Кондопоге ночью -3, днем +5;

В Медвежьегорске ночью -7, днем +4;

В Пудоже ночью -6, днем +4;

В Сегеже ночью -7, днем +3;

В Сортавале ночью -3, днем +5;

В Суоярви ночью -6, днем +4.