Мокрый снег с дождем ожидаются в субботу в Карелии

Завтра, 21 декабря, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой снег, мокрый снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -2-4, днем 0-2.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в большинстве районов небольшой снег, мокрый снег, днем в отдельных районах небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -1-6, по северным районам местами до -15, днем -3+2.

В Костомукше -1-4, пасмурно, сильный снег.

В Сегеже -1-4, пасмурно, небольшой снег.

В Сортавале +1+2, пасмурно, дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.