Синоптики рассказали, ждать ли морозов в выходные в Петрозаводске

В Единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска дали прогноз погоды на ближайшие выходные. Стоит ли ждать морозов, кутаться в шерстяные теплые вещи или же можно хватать коньки и лыжи и бежать на свежий воздух?

Так, по данным прогнозирующих организаций, в субботу, 21 декабря, температура воздуха ожидается 0... -1. Будет дуть южный, юго-восточный ветер, 2 - 8 м/с. Пойдет небольшой снег.

В воскресенье характер погоды, судя по всему, будет мало чем отличаться от субботы. 22 декабря 0... +1. Будет дуть восточный, юго-восточный ветер, 2 - 6 м/с. Прогнозируется мокрый снег.