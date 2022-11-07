Мокрый снег с дождем обещают жителям Карелии во вторник

Завтра, 8 ноября, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Ночью небольшие, днем умеренные осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +1,+3°С, днем +3,+5°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Ночью небольшие, местами умеренные осадки, днем в большинстве районов умеренные осадки в виде дождя, на севере мокрого снега, на севере местами налипание мокрого снега. На дорогах севера гололедица. Ветер южный, юго-западный, на севере восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -2,+3°С, на крайнем севере до -5°С, днем +2,+7°С, по северным районам -1,+4°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше 0+2, пасмурно, снег с дождем.

В Сегеже +3+5, пасмурно, небольшой дождь.

В Сортавале +5+6, пасмурно, дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото: unsplash.com