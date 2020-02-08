Мокрый снег ожидается в воскресенье в Карелии

Завтра, 9 февраля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью -4-6, днем -1+1.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -2-7, днем 0-5.

В Костомукше 0-2, пасмурно, небольшой снег с дождем.

В Сегеже 0-3, пасмурно, небольшой снег.

В Сортавале 0+1, пасмурно, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.