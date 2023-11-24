24 ноября 2023, 21:38
Модные модели джинсов на зиму перечислила стилист
Надя Иванова назвала актуальные модели для холодного сезона
Стилист Надя Иванова рассказала о самых модных джинсах на зиму. Она перечислила пять актуальных силуэтов изданию Teleprogramma.pro.
Первый - это полуприлегающие к ногам штаны силуэта straight fit. Посадка может быть как средняя, так и высокая.
В список вошли также джинсы клеш.
- Они могут быть расклешенными от колена или от бедра. Их можно застилизовать в стиле 70-х или в стиле бохо. Также в тренде всеми нами любимый стиль нулевых - джинсы клеш с низкой посадкой. К слову, низкая посадка сейчас снова возвращается в моде,
- отметила Иванова.
Модные модели - карго с массивными карманами, широкие от бедра со средней или высокой посадкой джинсы-трубы и свободные, мешковатые бойфренды с низкой посадкой. // фото: freepik.com