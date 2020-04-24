Мода на домашние огороды набирает обороты в Пряжинском районе

В Пряжинском районе набирает обороты мода на домашние огороды. Например, в квартире Екатерины Ивановой уже есть миниатюрный огород, где растут овощи и зелень, пишет газета «Наша жизнь».

— Существует множество «умных» систем для тех, кто готов высаживать растения дома. Но цены на них «кусаются». Можно начать с маленького. Вспомните, как наши мамы и бабушки высаживали лук в баночку с водой. Мне же захотелось не только свеженьких пряных трав, но и трофеев в виде томатов, огурцов и других овощей, поэтому я не пожалела на это ни сил, ни времени, ни средств,

— рассказывает хозяйка о своем богатстве.

Ароматная зелень лука, базилика, петрушки, укропа, рукколы также стала отличным дополнением вкусных домашних блюд. Сочные огурцы хозяюшка получила уже в первой половине марта. На прошлой неделе начали поспевать помидоры, раздается вширь баклажан.

— Особенно важно отвлечься от грустных мыслей сейчас, когда страна ушла на самоизоляцию, чтобы избежать распространения коронавируса. Поэтому разгружайте голову — загружайте руки!

— советует Екатерина Иванова.

Фото: Наша жизнь — Meijän elaigu