04 марта 2020, 10:30
Мочу французского бренда обнаружили в петрозаводской поликлинике
Курьез: кто-то из горожан, предпочитающих люксовую парфюмерию, принес свои анализы лаборантам в фирменном пакете Dior
Фото: unsplash.com
Забавный случай произошел сегодня, 4 марта, в филиале одной из городских поликлиник. Кто-то из горожан принес свои биоматериалы в брендовом пакете Dior.
Такой фотофакт запечатлел один из наших читателей, который прислал фото в редакцию. И действительно, приносить анализы в обычных полиэтиленовых пакетах скучно. Вы согласны?
Ранее «тайные пациенты» от Минздрава посетили поликлиники Петрозаводска. Сотрудники при проверке столкнулись с хамством, очередями и другими прелестями отечественной медицины.