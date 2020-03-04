Мочу французского бренда обнаружили в петрозаводской поликлинике

Забавный случай произошел сегодня, 4 марта, в филиале одной из городских поликлиник. Кто-то из горожан принес свои биоматериалы в брендовом пакете Dior.

Такой фотофакт запечатлел один из наших читателей, который прислал фото в редакцию. И действительно, приносить анализы в обычных полиэтиленовых пакетах скучно. Вы согласны?

Ранее «тайные пациенты» от Минздрава посетили поликлиники Петрозаводска. Сотрудники при проверке столкнулись с хамством, очередями и другими прелестями отечественной медицины.