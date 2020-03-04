04 марта 2020, 10:30
Соцсети

Мочу французского бренда обнаружили в петрозаводской поликлинике

Курьез: кто-то из горожан, предпочитающих люксовую парфюмерию, принес свои анализы лаборантам в фирменном пакете Dior
Фото: unsplash.com

Забавный случай произошел сегодня, 4 марта, в филиале одной из городских поликлиник. Кто-то из горожан принес свои биоматериалы в брендовом пакете Dior.

Такой фотофакт запечатлел один из наших читателей, который прислал фото в редакцию. И действительно, приносить анализы в обычных полиэтиленовых пакетах скучно. Вы согласны?

Ранее «тайные пациенты» от Минздрава посетили поликлиники Петрозаводска. Сотрудники при проверке столкнулись с хамством, очередями и другими прелестями отечественной медицины.

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Метки: 
Карелия
Петрозаводск
городская поликлиника № 4
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