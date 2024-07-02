Множество нарушений санитарных норм нашли в школе Петрозаводска

При проверке в школе № 34 Петрозаводска выявили целый список нарушений СанПиН. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Карелии.

Оказалось, что требованиям не соответствуют отделка кабинетов, санузлов и актового зала. В классах не отрегулирован уровень освещения, нет горячей воды в раковинах. Вдобавок в санузлах нет необходимого оборудования.

Кроме того, были нарушены требования к составлению учебного расписания, наполняемости классов, состоянию мебели в кабинетах начальных классов, параметрам микроклимата в кабинетах, санитарно-техническому оборудованию и к проветриванию помещений.

Сотрудники Роспотребнадзора подали в суд иск и потребовали устранить нарушения. Руководство школы обязали привести учреждение в порядок до 1 сентября 2025 года, а мэрию Петрозаводска – профинансировать работы. // фото: pixabay.com