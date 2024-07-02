Стало известно, когда возобновят движение по Лососинской набережной
Подходит к завершению восстановление Лососинской набережной в Петрозаводске. Объект должны скоро сдать в эксплуатацию, сообщила мэр Инна Колыхматова.
Напомним, проезд по автодороге запретили больше года назад, так как проводили реконструкцию магистральных трубопроводов.
- Прежние коммуникации прослужили несколько десятков лет и требовали замены. Специалисты проложили более 800 метров новой сети!
– рассказала Колыхматова.
Нарушенное благоустройство начали восстанавливать весной, сейчас проезжую часть асфальтируют в два слоя. Потом дорожники обустроят тротуары.
Мэр отметила, что объект закончат на следующей неделе, если сделать это позволит погода.
Возможно, движение по Лососинской набережной будет двусторонним, такую схему обсуждают. О принятом решении мэр пообещала сообщить. // фото: Инна Колыхматова / ВКонтакте