Стало известно, когда возобновят движение по Лососинской набережной

Подходит к завершению восстановление Лососинской набережной в Петрозаводске. Объект должны скоро сдать в эксплуатацию, сообщила мэр Инна Колыхматова.

Напомним, проезд по автодороге запретили больше года назад, так как проводили реконструкцию магистральных трубопроводов.

- Прежние коммуникации прослужили несколько десятков лет и требовали замены. Специалисты проложили более 800 метров новой сети!

– рассказала Колыхматова.

Нарушенное благоустройство начали восстанавливать весной, сейчас проезжую часть асфальтируют в два слоя. Потом дорожники обустроят тротуары.

Мэр отметила, что объект закончат на следующей неделе, если сделать это позволит погода.

Возможно, движение по Лососинской набережной будет двусторонним, такую схему обсуждают. О принятом решении мэр пообещала сообщить. // фото: Инна Колыхматова / ВКонтакте