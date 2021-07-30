Много раз горевшая поликлиника Петрозаводска приобретает прежний облик

В Петрозаводске восстанавливают здание деревянной поликлиники на проспекте Ленина. Оно горело несколько раз, в последний – в 2003 году. И вот уникальный архитектурный объект приобретает привычный облик, сообщил мэр города Владимир Любарский.

Он напомнил, что здание сочетает в своем облике деревянный северный модерн, распространенный в 30-х годах, и советский классицизм 40-х. Глава города побывал на стройке и пообщался с инвесторами и собственником.

Снаружи у поликлиники практически законченный вид, но внутри еще много работы, подчеркнул мэр. Он также рассказал о неких разногласиях между инвесторами.