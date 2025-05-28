Младшеклассница утонула в ванне в Ленобласти

В Ленинградской области 11-летняя девочка утонула в ванне. Об этом сообщает 47news со ссылкой на правоохранительные органы региона.

По данным источника, трагедия произошла вечером 27 мая в Ивангороде. Ученица младших классов принимала ванну. Через некоторое время мать зашла ее проведать и обнаружила, что дочь с головой лежит в воде. Попытки самостоятельно реанимировать ребенка успеха не принесли, а прибывшие медики уже ничего не могли сделать.

Известно, что ранее семья в поле зрения правоохранителей не попадала. В причинах трагедии разбираются специалисты. © «Петрозаводск говорит»