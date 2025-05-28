Подмосковье подверглось массированному налету беспилотников

Минувшей ночью Московская область подверглась серьезной атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, всего над Подмосковьем были сбиты 42 БПЛА. Силы ПВО отработали оперативно и слаженно.

В результате атаки в Чехове были повреждены три жилых дома. При этом никто не жителей региона не пострадал.

На месте работают оперативные службы. Воробьев пообещал, что жильцам всех пострадавших домов окажут помощь. © «Петрозаводск говорит»