28 мая 2025, 07:59
Россия

Массовое убийство подростков произошло в российском городе

В Иркутской области выясняются обстоятельства гибели пятерых несовершеннолетних
Убийство подростков в Байкальске
Фото: СК

В Иркутской области минувшей ночью погибли пятеро подростков. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, трагедия произошла в СНТ «Горный Байкал» в городе Байкальске. В частном доме находилась компания молодых людей. В какой-то момент один из подростков достал нож и напал на остальных. В результате четверо детей были убиты, еще четверо ранены. После этого предполагаемый подозреваемый поджег дом, в результате пожара он сам погиб.

По факту убийства двух и более людей возбуждено уголовное дело. На месте работают следователи и криминалисты. Устанавливаются обстоятельства трагедии. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
иркутская область
байкальск
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пожар
следственный комитет