Массовое убийство подростков произошло в российском городе

В Иркутской области минувшей ночью погибли пятеро подростков. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, трагедия произошла в СНТ «Горный Байкал» в городе Байкальске. В частном доме находилась компания молодых людей. В какой-то момент один из подростков достал нож и напал на остальных. В результате четверо детей были убиты, еще четверо ранены. После этого предполагаемый подозреваемый поджег дом, в результате пожара он сам погиб.

По факту убийства двух и более людей возбуждено уголовное дело. На месте работают следователи и криминалисты. Устанавливаются обстоятельства трагедии. © «Петрозаводск говорит»