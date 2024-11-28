Младенец умер после кормления в Ленобласти

В Ленинградской области младенец умер через несколько минут после кормления. Об этом сообщает 47news.

По данным источника, трагедия произошла утром 27 ноября в Подпорожье. Отмечается, что мать покормила девочку, которой недавно исполнился месяц, уложила ее в кроватку и отошла на пять минут. Вернувшись, женщина обнаружила, что малышка перестала дышать. Ребенка спасти не удалось.

Известно, что семья умершей девочки многодетная. Ранее она не попадала в поле зрения правоохранительных органов.

Следственный комитет и полиция устанавливают обстоятельства трагедии. // Фото: unsplash.com / Omar Lopez