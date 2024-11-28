28 ноября 2024, 15:00
Младенец умер после кормления в Ленобласти
В Подпорожье выясняют обстоятельства смерти месячной девочки
В Ленинградской области младенец умер через несколько минут после кормления. Об этом сообщает 47news.
По данным источника, трагедия произошла утром 27 ноября в Подпорожье. Отмечается, что мать покормила девочку, которой недавно исполнился месяц, уложила ее в кроватку и отошла на пять минут. Вернувшись, женщина обнаружила, что малышка перестала дышать. Ребенка спасти не удалось.
Известно, что семья умершей девочки многодетная. Ранее она не попадала в поле зрения правоохранительных органов.
Следственный комитет и полиция устанавливают обстоятельства трагедии. // Фото: unsplash.com / Omar Lopez