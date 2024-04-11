11 апреля 2024, 11:26
Младенец насмерть замерз в холодном помещении в российском регионе
В Астраханской области возбуждено уголовное дело после смерти пятимесячного малыша
В Астраханской области оставленный матерью пятимесячный ребенок замерз насмерть. Об этом сообщает прокуратура региона.
По данным надзорного ведомства, трагедия произошла в марте. Жительница Икрянинского района оставила своего ребенка в холодном помещении. Там младенец замерз и умер.
Правоохранители возбудили по факту случившегося уголовное дело по статье об оставлении в опасности. Прокуратура поставила на контроль ход расследования. // Фото: unsplash.com / Fe Ngo