Младенец насмерть замерз в холодном помещении в российском регионе

В Астраханской области оставленный матерью пятимесячный ребенок замерз насмерть. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным надзорного ведомства, трагедия произошла в марте. Жительница Икрянинского района оставила своего ребенка в холодном помещении. Там младенец замерз и умер.

Правоохранители возбудили по факту случившегося уголовное дело по статье об оставлении в опасности. Прокуратура поставила на контроль ход расследования. // Фото: unsplash.com / Fe Ngo