Человек и лось погибли в дорожной аварии в Ленобласти

В Ленинградской области вечером 10 апреля произошло трагическое ДТП, в результате которого погибли мужчина и лось. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на МВД по региону.

По данным источника, инцидент случился на 60-м километре трассы Санкт-Петербург - Псков. Автомобиль «Форд Фьюжн» сбил внезапно выскочившего на дорогу лося, после чего вылетел в кювет.

В результате происшествия погиб водитель. На вид мужчине около 50 лет, его личность устанавливается. Лось также не выжил. // Фото: петербургская полиция