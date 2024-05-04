Митрополит Константин поздравил жителей Карелии с Пасхой

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин поздравил жителей республики со Светлым Христовым Воскресением. Он напомнил, что Пасха – самый светлый и радостный праздник в жизни каждого православного верующего.

«Бог – есть любовь. И мы, если хотим быть настоящими детьми Божьими, должны подражать ему, прежде всего в делах любви: в милосердии, великодушии, доброте, отзывчивости. Помогать тем, кому сейчас особенно тяжело. А таких сейчас немало».

В праздник Пасхи верующие прославляют Спасителя, который, пережив страдания и мучительную казнь на Кресте, воскрес на третий день из мертвых, победил смерть и разрушил власть диавола над людским родом. Пасха — истинная победа жизни над смертью, света над тьмой.

Митрополит Константин пожелал всем жителям Карелии здоровья, радости, утешения, мира и благополучия. // Видео: Евгений Евдокимов, телеканал Ника плюс.