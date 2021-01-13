Минздрав проверит, как в Сегежской ЦРБ лечат заболевших COVID-19

Специалисты карельского Минздрава проверяют, как в Сегежской ЦРБ оказывают медицинскую помощь. Сообщение о проверке появилось 13 января в официальном паблике ведомства.

«Сегодня в Сегежской ЦРБ работают специалисты отдела государственного и ведомственного контроля Минздрава Карелии. Проверка проводится по вопросам качества и организации медицинской помощи пациентам, в том числе с новой коронавирусной инфекцией. О результатах проверки будет сообщено дополнительно».

Связана ли проверка с историей местной жительницы, которая 9 января опубликовала в соцсети крик о помощи заболевшему 52-летнему супругу, неизвестно. Сегежанка просила в том числе главу Карелии помочь спасти ее супруга, которого сперва лечили дома, но когда состояние ухудшилось госпитализировали. Мужчина три недели находился в реанимации в тяжелом состоянии с пневмонией. Тест на коронавирус у него был отрицательный. Сегежские врачи подключили его к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Женщина молила перевести супруга в больницу в Петрозаводск.

«Потеряно доверие к Сегежскому персоналу, проглядели страшную болезнь, дотянули до тяжелейшего состояния. Надежда осталась на военный госпиталь, так как отзывы о нём очень хорошие, тяжелобольных вылечивают и поднимают на ноги»,

- писала женщина.

На обращение сегежанки, которая также заболела пневмонией, отреагировали в Минздраве Карелии. 10 января мужчину на вертолете доставили в Петрозаводск в госпиталь для ветеранов войн. 11 января министр здравоохранения Михаил Охлопков написал на своей странице, что был в курсе ситуации и до последнего не хотел комментировать принимаемые меры:

«Скажу просто, что больной все время получал необходимую помощь в полном объеме, был транспортирован в Петрозаводск, как только это стало возможно»,

- написал министр.

В Петрозаводске врачи боролись за жизнь сегежанина, но 12 января мужчина скончался. У него остались жена и годовалая дочь. (фото ia-centr.ru)