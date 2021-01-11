11 января 2021, 19:57
Популярная добавка к чаю способна убивать раковые клетки
Ученые открыли целебное свойство обычного растения
Экстракт бергамота может помочь человеку при борьбе с раковым заболеванием. Об этом говорится в исследовании ученых из Университета Калабрии и Университета Солфорда.
Специалисты обнаружили, что находящиеся в бергамоте вещества брутьеридин и мелитидин ингибируют ферменты холестерина и способствуют гибели и прекращению деления раковых стволовых клеток.
При этом бергамот не имеет серьезных побочных эффектов и таким образом может быть использован для создания новых нетоксичных лекарств для борьбы с онкологическими заболеваниями. // Фото: igirsochi.ru