Популярная добавка к чаю способна убивать раковые клетки

Экстракт бергамота может помочь человеку при борьбе с раковым заболеванием. Об этом говорится в исследовании ученых из Университета Калабрии и Университета Солфорда.

Специалисты обнаружили, что находящиеся в бергамоте вещества брутьеридин и мелитидин ингибируют ферменты холестерина и способствуют гибели и прекращению деления раковых стволовых клеток.

При этом бергамот не имеет серьезных побочных эффектов и таким образом может быть использован для создания новых нетоксичных лекарств для борьбы с онкологическими заболеваниями. // Фото: igirsochi.ru