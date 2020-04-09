Минздрав назвал соль одним из средств профилактики коронавируса

Поваренная соль вошла в список рекомендованных средств профилактики коронавируса. Из соли можно изготовить изотонический раствор, которым следует орошать слизистую оболочку носа. Такая профилактика должна снизить число вирусных и бактериальных возбудителей инфекции, сообщает News.ru со ссылкой на рекомендации Минздрава.

При этом ведомство рекомендует соблюдать правила личной гигиены — мыть руки с мылом, не касаться лица грязными руками, носить медицинские маски и менять их каждые два часа.

Ранее Минздрав назвал пять симптомов коронавируса, которые проявляются у зараженных. Это повышенная температура, кашель, одышка, утомляемость и ощущение заложенности в грудной клетке.