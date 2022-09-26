Минобр отреагировал на видео с танцами школьниц с портретами погибших

В министерстве образования и спорта Карелии отреагировали на видео танцев нескольких школьниц с портретами военных, погибших во время специальной военной операции. Видеозапись появилась в паблике «Моя Карелия/Петрозаводск/Горячие новости». Из-за наличия нецензурной лексики мы не можем опубликовать ссылку, поскольку это является нарушением российского законодательства. В кадре две девушки держат в руках портреты погибших молодых людей, также в руках у них бутылки с желтой жидкостью. Происходящее снимает еще одна девушка.

С родителями подростков уже побеседовала полиция, сообщили в министерстве.

«Сегодня с родителями школьниц из Сегежи, которые сняли ролик с портретами погибших военнослужащих, пройдет профилактический разговор с администрациями школ. С ними уже провела беседу полиция, затем их вызовут на внеочередную комиссию по делам несовершеннолетних»,

- сообщили в министерстве.



В карельском министерстве назвали появившийся ролик вопиющим неуважением к погибшим российским военным. Чиновники надеются, что подростки «уже осознали свою ошибку и исправятся».

«Мы призываем остановить ту волну ненависти, которую поднял этот ролик. В этом деле сейчас разбираются правоохранительные органы и комиссия по делам несовершеннолетних, которые изберут для них адекватную меру ответственности»,

- добавили в Минобре.



В свете произошедшего в школах Сегежского района в рамках разговора о важном проведут беседы о подвигах российских военных и необходимости уважительного отношения к ним.

Глава района Марина Гусева написала в соцсети, что к нарушительницам примут «самые крайние меры». Она извинилась перед родителями погибших военных. (фото скриншот видео)