Легковушка в Сегежском районе врезалась в грузовик

Днем 25 сентября мужчина за рулем KIA не уступил дорогу грузовику и пострадал. Авария произошла на территории Сегежского района, сообщили в ГИБДД Карелии.

Легковушкой управлял 60-летний водитель, в 14:40 на 754-м километре трассы он врезался в грузовик Volvo. Автомобилист должен был предоставить фуре преимущество, но не сделал этого.

Пострадал сам водитель и его 60-летняя пассажирка. По факту аварии проводится проверка. // Фото: pixabay.com