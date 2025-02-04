Минобороны РФ меняет правила призыва и корректирует категории годности

Министерство обороны России подготовило проект поправок в «Положение о военно-врачебной экспертизе». Документ, опубликованный на портале нормативных правовых актов, предлагает пересмотреть медицинские критерии годности к военной службе.

В пояснительной записке авторы ссылаются на опыт массовых медосмотров, проведенных во время специальной военной операции. Они считают, что действующий раздел «Расписание болезней» не соответствует современным требованиям и требует корректировки.

Одно из ключевых изменений касается призывников с сифилисом в первичной, вторичной и скрытой стадиях: если раньше они получали категорию «В» («ограниченно годен»), то теперь им будут присваивать «Б-4», позволяющую служить, например, в подразделениях охраны ракетных комплексов.

Также планируется изменить критерии для молодых людей с гипертонией первой стадии — вместо освобождения по категории «В» они получат «Б-3» и смогут стать водителями бронемашин и ракетных установок.

Помимо этого, планируется ужесточить требования к медицинскому освидетельствованию призывников с хроническими заболеваниями, такими как гипотиреоз, псориаз, экзема и крапивница.

Нововведения затронут и мобилизованных, а также контрактников: если у них диагностированы умеренно выраженные эндогенные психозы, тяжелые невротические расстройства, вызванные стрессом, или расстройства настроения, им теперь будут присваивать категорию «В» вместо «Д», что оставит их в армии.

Заключения военно-врачебной комиссии получат особый статус в период мобилизации, военного времени и военного положения. Их срок действия продлится на год после завершения этих периодов (вместо текущего срока — один год с даты утверждения).

Также будут введены дополнительные критерии для оценки заболеваний и травм, полученных в добровольческих подразделениях, включая поражения радиоактивными веществами и укусы животных.

Кроме того, проект предусматривает введение процедуры заочного освидетельствования для тех, кто прошел независимую военно-врачебную экспертизу или был исключен из добровольческих формирований, но не согласен с установленной категорией годности. // фото: freepik.com