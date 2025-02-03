Россиянам назвали простой способ очистить микроволновку

Легко очистить микроволновку можно с помощью лимона. Такой совет дали домохозяйкам эксперты издания «ТутНовости».

Россиянам рекомендовали налить в миску стакан воды, добавить туда несколько ломтиков лимона, после чего поставить микроволновку работать 3-5 минут на максимальной мощности. После этого нужно открыть дверку на пару минут.

Затем домохозяйкам советуют достать миску и протереть стенки микроволновой печи губкой или влажной тряпкой. Отмечается, что лимонная кислота поможет убрать неприятный запах и размягчить застарелые пятна. // Фото: unsplash.com / Vlad Zaytsev