Минкульт РФ отметил трех музыкальных педагогов из Петрозаводска

Три педагога из Петрозаводска вошли в список лучших в России преподавателей детских школ искусств. Об успехах музыкальных педагогов рассказала сити-менеджер Инна Колыхматова.

Конкурс проводил федеральный Минкульт. Те, кого отметили высоким званием, получат премии в размере 500 тысяч.

В числе победителей Ольга Габукова, преподаватель отдела «Музыкальный фольклор» Петрозаводской детской школы искусств им. М. А. Балакирева; Ольга Романова, преподаватель по классу скрипки, и Анна Соловьева, преподаватель по классу домры Детской музыкальной школы им. Г. Свиридова. // фото unsplash.com/ Providence Doucet