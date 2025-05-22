Министр соцзащиты Соколова рассказала о помощи многодетным семьям

Сегодня в программе «От первого лица» мы продолжим разговор с министром социальной защиты Карелии Ольги Соколовой. Темой этой встречи стали многодетные семьи Карелии, а также дети-сироты, которые ждут не только приемных родителей, но и свое жилье.

Совсем недавно в России по указу президента был принят единый статус для многодетной семьи - трое и более детей. Вместе с этим все многодетные семьи России могут оформить единый образец удостоверения многодетной семьи.

В Карелии проживает около девяти тысяч семей, в которых воспитываются трое и более детей. Для таких семей при рождении третьего ребенка в Карелии предусмотрен региональный капитал. А также работает так называемый «закон о тройняшках», когда при рождении единовременно троих детей и более семья получает субсидию на улучшение жилищных условий.

Число детей-сирот в Карелии уже несколько лет не растет. Тем не менее сейчас таких детей в республике 1727 человек.

«Я хочу отметить, что 90 процентов детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, живут в семьях. Около 200 детей остаются в специальных учреждениях. Это, конечно, много»,

- отметила министр.

По словам Ольги Соколовой, большая часть детей остается без родителей, потому что взрослые не справляются со сложной задачей воспитания.



Что касается очереди на жилье для этой категории жителей Карелии, то сейчас она составляет 1090 человек. Эта цифра тоже не растет, но и резко не уменьшается. Несмотря на то, что каждый год выделяются средства и из республиканского, и из федерального бюджета. В этом году выделено 288 млн рублей на приобретение жилья для детей из числа сирот. По поручению губернатора, министерство соцзащиты должно обеспечить за 2025 год 150 человек жильем, в прошлом году квартиры получили 135.

И для вас контакты, куда можно обратиться, если у вас есть вопросы: единый центр - 8800-1000001, можно попросить федерального оператора сразу переключить на региональный уровень и задать свои вопросы. Также в Петрозаводске есть телефон 78-27-81 - все жители Карелии могут позвонить и уточнить информацию по соцобслуживанию. © «Петрозаводск говорит»