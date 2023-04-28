Министр образования Карелии предупредил о мошенничестве

Очередным объектом мошенников в сети стали министр образования и спорта Карелии Роман Голубев. Глава минобраза предупредил всех возможных жертв преступной схемы на своей странице в "ВКонтакте".

"Мне написали, что с фейкового телеграм-аккаунта, якобы от моего имени совершают звонки с угрозами с целью дальнейшего вымогательства денежных средств. Призываю вас быть внимательными и бдительными, никому не сообщать номера банковских карт и пин-коды. Это действуют мошенники. Я не имею никакого отношения к этому аккаунту",

- рассказал Роман Голубев.

Министр образования Карелии пообещал направить письмо в адрес администрации Telegram с просьбой разобраться в этой ситуации. // Фото: Роман Голубев.