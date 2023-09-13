Минимальный ипотечный взнос увеличили до 20 процентов

Первоначальный взнос по льготной ипотеке с господдержкой увеличили с 15 до 20 процентов. Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовой информации.

Новые условия распространяются на займы, оформленные с 9 сентября. Одновременно на 0,5 процента снижается предельная величина субсидий, которые выделяются банкам на финансирование льготных ипотечных программ.

Ранее в Счетной палате поставили под сомнение эффективность льготной ипотеки. Она привела к ажиотажному спросу на жилье, из-за которого резко выросла его стоимость. // фото: «Петрозаводск говорит»