13 сентября 2023, 07:41
Минимальный ипотечный взнос увеличили до 20 процентов
Правительство увеличило минимальный первый взнос по ипотеке с господдержкой
Первоначальный взнос по льготной ипотеке с господдержкой увеличили с 15 до 20 процентов. Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовой информации.
Новые условия распространяются на займы, оформленные с 9 сентября. Одновременно на 0,5 процента снижается предельная величина субсидий, которые выделяются банкам на финансирование льготных ипотечных программ.
Ранее в Счетной палате поставили под сомнение эффективность льготной ипотеки. Она привела к ажиотажному спросу на жилье, из-за которого резко выросла его стоимость. // фото: «Петрозаводск говорит»