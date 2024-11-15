В Минэнерго предложили частично запретить майнинг криптовалюты

В Минэнерго предложили ввести запрет на майнинг криптовалюты в регионах, где имеются критичные режимно-балансовые параметры и субсидируемые цены на электроэнергию в периоды возможного дефицита. Запрет может начать действовать с декабря этого года, об этом сообщает ТАСС.

С 1 декабря по 15 марта 2025 года запрет на майнинг криптовалют затронет города и районы Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Затем ограничение будет распространяться в периоды пиковых нагрузок на перечисленных территориях: с 15 ноября по 15 марта ежегодно до 2031 года.

Действие запрета могут расширить и на другие регионы. Например, такое ограничение могут ввести в Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской республиках, Северной Осетии-Алании, Ингушетии, Чечне, Дагестане, Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР. // Фото: freepik