В 2026 году на предприятии завершили работу по повышению производительности труда: это позволило эффективнее использовать имеющиеся ресурсы и решать часть задач без привлечения дополнительного персонала

Фото: «ПКС–Водоканал»

Работа велась в рамках федерального проекта «Производительность труда», который входит в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». Вместе с экспертами Федерального центра компетенций специалисты компании пересмотрели привычные рабочие процессы, нашли возможности для оптимизации и внедрили новые решения.

Результат виден по показателям: производительность труда увеличилась в 2,2 раза, потери чистой воды уменьшились на 5,6%, а совокупный экономический эффект оценивается в 23 млн рублей.

За каждым показателем — конкретные изменения в работе. Аварийные бригады стали быстрее выезжать на ремонт, планирование работ — точнее, а взаимодействие между подразделениями — слаженнее. Кроме того, предприятие усовершенствовало процессы очистки воды, снизило расход реагентов и оптимизировало складское хозяйство.

Существенно, что все нововведения внедрили, не останавливая основной производственный цикл. Более того, ряд решений позволил эффективнее использовать имеющиеся ресурсы и справиться с отдельными задачами без привлечения дополнительного персонала.

Для нас повышение производительности – это прежде всего возможность ещё более рационально использовать ресурсы, быстрее выполнять производственные задачи и совершенствовать качество работы предприятия. Полученный опыт мы применяем и на других площадках компании. Аналогичный проект реализован и в теплосетевом подразделении,

– отметил технический директор предприятия Виталий Остапчук.

Отметка Министерства экономического развития Карелии стала значимым признанием результатов большой командной работы «ПКС – Водоканал». В компании намерены не останавливаться на достигнутом и продолжать искать и внедрять решения, которые помогут повысить эффективность и совершенствовать работу во благо жителей Петрозаводска.

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