Микрорайон Петрозаводска остался без электричества из-за дождя

В Петрозаводске из-за непогоды без электричества остался Пятый поселок. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По информации ЕДДС, авария произошла в 3:15 ночи. Отключение электричества случилось из-за залития трансформаторных подстанций дождевой водой.

Место повреждения определено, работают аварийные бригады. Ориентировочно свет вернется в дома горожан к 14 часам.

Также электричество отключалось в Сулажгоре, на Зареке и Голиковке. Там электроснабжение уже восстановлено за исключением улиц Калинина и Варламова. Фото urania.monster