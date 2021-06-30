30 июня 2021, 07:55
Микрорайон Петрозаводска остался без электричества из-за дождя
Свет обещают вернуть в Пятый поселок к 14 часам
В Петрозаводске из-за непогоды без электричества остался Пятый поселок. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.
По информации ЕДДС, авария произошла в 3:15 ночи. Отключение электричества случилось из-за залития трансформаторных подстанций дождевой водой.
Место повреждения определено, работают аварийные бригады. Ориентировочно свет вернется в дома горожан к 14 часам.
Также электричество отключалось в Сулажгоре, на Зареке и Голиковке. Там электроснабжение уже восстановлено за исключением улиц Калинина и Варламова. Фото urania.monster