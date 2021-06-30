Из-за непогоды в Карелии загорелись опоры ЛЭП

Вчерашняя непогода доставила хлопот не только работникам коммунальных служб, но и пожарным, на территории республики горели опоры ЛЭП. Оперативная работа специалистов позволила избежать больших потерь, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Первый пожар на опоре ЛЭП произошел в девять часов утра в поселке Чупа Лоухского района возле жилого дома. Через пять минут поселковые пожарные уже были на месте происшествия и быстро справились с огнем. В результате пожара опора ЛЭП была повреждена на площади один квадратный метр.

А уже днем в 14 часов 9 минут на пульт Единой службы спасения-01 города Суоярви поступило сообщение о горящей опоре возле одного из домов. И в этом случае оперативная работа пожарных позволила избежать больших потерь. Фото sminews.ru