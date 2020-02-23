Михалкова из «Уральских пельменей» раскрыла способ разбогатеть

Юлия Михалкова – бывшая участница шоу «Уральские пельмени» – рассказала подписчикам, как улучшить материальное положение. В Instagram она опубликовала пост, в котором предположила, как можно из 100 долларов сделать четверть миллиона.

Актриса написала, что побывала в Музее современного искусства в американском Майами. Там она обратила внимание на инсталляцию из частей стиральной машины.

«Сколько это может стоить? Несколько тысяч рублей? Но если за дело возьмется современный художник и придумает эти детали соединить в фигуру жирного тунца, а потом выставит в известном музее, то цена железяк возрастет до 275 тысяч долларов!»,

– считает Михалкова.

Юлия сделала вывод, что самое ценное в мире – это идеи. По ее словам, именно они превращают холст и краски в «Мону Лизу» или «Черный квадрат».