Михаил Романов обсудил с руководством Карелии пути развития региона

Депутат Государственной думы ФС РФ, первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов посетил с рабочим визитом Республику Карелия.

В Петрозаводске парламентарий провел встречу с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым, председателем Законодательного собрания РК Элиссаном Шандаловичем, посетил региональное отделение партии «Единая Россия», ознакомился с работой волонтерского центра, увиделся с активистами местной «Молодой гвардии», принял участие в заседании карельского Молодежного парламента.





В рамках встреч Михаил Романов и карельские политики обменялись данными о ходе реализации Послания Президента Федеральному собранию, поделились законотворческим опытом. В том числе речь зашла об исполнении федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2023 года".

Программа содержит важнейшие меры поддержки бизнеса, в том числе промышленности, пакет решений по развитию дорожной сети, коммунальных коммуникаций, туристической инфраструктуры, план реализации социальных проектов. Необходимо проработать продление ФЦП после 2023 года, а также ее актуализацию.



В рамках беседы с Артуром Парфенчиковым Михаил Романов отметил, что федеральный центр заинтересован в том, чтобы регион развивался динамично и чтобы его уникальные ресурсы использовались эффективно.





Все регионы России почувствовали на себе сначала удары пандемии, затем наша экономика подверглась санкциям со стороны недружественных стран. В целом национальная экономическая система доказала свою устойчивость к подобным вызовам, однако есть субъекты Федерации, которым требуется дополнительная поддержка. И не потому, что они не способны составить конкуренцию остальным, а потому, что в таких регионах имеется своя уникальная специфика, с которой необходимо считаться. Она является достоинством и фундаментом для формирования новых векторов развития. Такова Карелия. Ее туристический потенциал – необъятен. В Карелии – более 60 тысяч естественных озер, уникальные флора, фауна, ландшафты. Туристическая отрасль республики должна стать одним из главных драйверов развития ее экономики. На это необходимо направить и федеральные меры поддержки региона,

- сказал Михаил Романов.

В рамках заседания Молодежного парламента Карелии Михаил Романов отметил, что молодежные совещательные органы при региональных палатах депутатов - важный институт для продвижения интересов нового поколения. Парламентарий подчеркнул: последние годы показывают, что российскую молодежь отличают активность и патриотизм.





- Очень важно, чтобы инициативы Молодежного парламента получали поддержку в самых высоких кабинетах. Не случайно мы запустили перезагрузку Молодежного парламента при Государственной думе. Он будет работать на постоянной основе, будет подотчетен Государственной думе, а это дополнительная ответственность, - сказал Михаил Романов.





Депутат отметил, что многие юные парламентарии Карелии также являются участниками волонтерских движений, которые оказывают помощь фронтовикам СВО и членам их семей, инициируют социально важные проекты и патриотические акции.



На федеральном уровне мы готовы поддержать инициативы карельской молодежи, включив обсуждение соответствующих проектов в повестку дня думского Молодежного парламента и профильных комитетов Государственной думы,

- сказал Михаил Романов.