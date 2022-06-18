Microsoft запретила россиянам скачивать Windows 10 и 11

В субботу, 18 июня, операционные системы Windows 10 и Windows 11 перестали скачиваться с официального портала Microsoft. Об этом, ссылаясь на сообщения множества пользователей, пишет «Чемпионат».

Когда россияне пытаются скачать ОС, появляется надпись об ошибке 404. В нем сказано, что «File or Directory not found».

С сайта не получается также скачать и «Помощника по установке». При этом «Установочный носитель» установить можно. При включенном VPN все файлы становятся доступны для скачивания.

Так что, скорее всего, Microsoft ограничила установку для жителей России, однако подтвержденной официально информации об этом пока нет. // Фото: pxhere.com