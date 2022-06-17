«Евровидение» могут перенести с Украины в Великобританию

Европейский вещательный союз признал невозможность проведения «Евровидения» на Украине в 2023 году. Заявление организаторов песенного конкурса приводит РИА Новости.

«После объективного анализа Референтная группа и совет управляющих песенного конкурса «Евровидение» с огромным сожалением пришли к выводу, что, учитывая нынешние условия, ситуацию в области безопасности и операционные гарантии, необходимые для проведения вещателем, организация и проведение песенного конкурса «Евровидение» согласно правилам конкурса не могут быть исполнены UA:PBC (общественной телерадиокомпанией Украины. - Ред.)», - говорится в заявлении организации.

В 2022 году победителем «Евровидения» стала группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Конкурс проходил в Роттердаме.

Отмечается, что организаторы начали переговоры о проведении «Евровидения» в 2023 году в Великобритании. Фото: unsplash.com