Метеоролог рассказал об установлении в России нового климата

Один из ведущих специалистов «Фобоса» рассказал, что климат в России в течение ближайших лет изменится. Михаил Леус сообщил радио Sputnik, что погода уже существенно поменялась.

Синоптик объяснил, что за климатическую норму принимают усредненные показатели температуры воздуха, количества осадков, их интенсивности. Их высчитывают на основании вышеуказанных данных в течение 30 лет. Но эти нормы нужно обновлять.

Характеристики для России поменяли в текущем году. Раньше метеорологи жили по данным 1961-1991 гг. Но в этом году начнут использовать «новый» климат.

По всей России картина будет готова скоро, но ее пока что нет. Поэтому Леус привел в пример Москву. Погода там теперь более теплая и дождливая.