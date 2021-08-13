Сильные дожди прольются сегодня в Карелии

Сегодня, 13 августа, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Сильный дождь. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +14, +16°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов кратковременные дожди, днем местами ливни, грозы, по южным и восточным районам местами очень сильный дождь. Ветер северо-западный умеренный, при грозе порывистый до сильного. Температура воздуха +14, +19°С, местами до +23°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +20, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

В Сегеже до +18, пасмурно, сильный дождь с грозой.

В Сортавале до +22, переменная облачность, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/PublicDomainPictures