13 августа в Карелии похолодает

Завтра, 13 августа, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Ночью дождь, днем сильный дождь. Ветер ночью северный, северо-восточный умеренный, днем северо-западный, западный. Температура воздуха ночью +12, +14°С, днем +14, +16°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов кратковременные дожди, днем местами ливни, грозы, по южным и восточным районам местами очень сильный дождь. Ветер ночью северный, северо-восточный умеренный, днем северо-западный умеренный, при грозе порывистый до сильного. Температура воздуха ночью +9, +14°С, местами до +5 °С, днем +14, +19°С, местами до +23°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +20, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

В Сегеже до +18, пасмурно, сильный дождь с грозой.

В Сортавале до +22, переменная облачность, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/MabelAmber