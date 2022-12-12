Метели и снежные заносы на дорогах обещают жителям Карелии во вторник

Завтра, 13 декабря, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Ночью сильный снег, метель, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью северо-восточный, восточный умеренный с порывами до сильного, днем юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -10, -12°С, днем -4, -6°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Ночью по южным и центральным районам сильный снег, по северным небольшой, местами умеренный, метель, днем небольшой, местами умеренный снег. Местами метель. На дорогах снежные заносы. Ветер северо-восточный, восточный, днем юго-восточный, южный умеренный, ночью местами порывистый сильный. Температура воздуха ночью -9, -14°С, местами до -18°С, днем -3, -8°С, местами до -13°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -9-13, пасмурно, сильный снег.

В Сегеже -7-12, пасмурно, снег.

В Сортавале -2-9, пасмурно, снег.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com