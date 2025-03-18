Метели и снегопады прогнозируются на среду в Карелии

Завтра, 19 марта, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха ночью -3, -1°С, днем +2, +4°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, днем в отдельных районах небольшие осадки. Ночью местами метель. На дорогах гололедица. Ветер ночью юго-западный, днем западный, северо-западный умеренный, местами порывистый сильный. Температура воздуха ночью -1, -6°С, днем -3, +2°С, на юге местами до +5 °С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше +1-4, облачно, небольшой мокрый снег.

В Сегеже +1-3, пасмурно, небольшой мокрый снег.

В Сортавале +5-1, малооблачно.

Геомагнитная обстановка в норме.