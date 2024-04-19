Метели и снегопады ожидаются в субботу в Карелии

Завтра, 20 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Ночью очень сильный снег, днем умеренный снег. На дорогах сложная обстановка. Ветер ночью северо-восточный, северный, днем западный, юго-западный умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью -3, -5°С, днем 0, -2°С. Атмосферное давление ночью будет падать, утром и днем расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. На большей части ночью сильный снег, местами преимущественно по восточным районам очень сильный. Днем умеренный, местами сильный снег. На юго-востоке местами мокрый снег. В отдельных районах метель, по юго-восточным районам налипание мокрого снега, гололед. На дорогах сложная обстановка. Ветер северо-восточный, северный, днем на юге западный, юго-западный умеренный, ночью местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью -1, -6°С, по северным районам -6, -11°С, днем -4, +1°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -6-10, пасмурно, сильный снег.

В Сегеже -4-8, переменная облачность, снег.

В Сортавале -1-6, переменная облачность, вечером сильный снег.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com / Tom Wheatley