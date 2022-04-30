Мертвого младенца нашли в квартире в Петербурге

В Санкт-Петербурге выясняются обстоятельства смерти трехмесячной девочки. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным издания, сообщение о погибшем младенце поступило в полицию накануне от врачей скорой помощи. Девочка умерла в одной из городских квартир. Ее родители - мигранты. В отношении них были составлены протоколы о нарушении режима пребывания на территории России.

По предварительным данным, внешних следов насильственной смерти на теле ребенка не было выявлено. Причины смерти девочки предстоит определить специалистам. Фото: pixabay.com/geralt