Россиян предупредили о риске вспышки Covid-19 в июне

В июне в России возможен новый всплеск заболеваемости Covid-19. Об этом рассказал министр здравоохранения страны Михаил Мурашко, слова чиновника приводит РИА Новости.

«Сейчас очень важно ревакцинироваться, потому что по нашим прогнозам существует высокий риск подъема заболеваемости в июне месяце, конец мая, может быть, июнь, поскольку коллективный иммунитет снижается»,

- сообщил Мурашко.

Министр посоветовал не ждать новой волны коронавируса, а заниматься профилактикой. Фото: pixabay.com/BlenderTimer