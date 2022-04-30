30 апреля 2022, 13:44
Россиян предупредили о риске вспышки Covid-19 в июне
Коллективный иммунитет в стране снижается
В июне в России возможен новый всплеск заболеваемости Covid-19. Об этом рассказал министр здравоохранения страны Михаил Мурашко, слова чиновника приводит РИА Новости.
«Сейчас очень важно ревакцинироваться, потому что по нашим прогнозам существует высокий риск подъема заболеваемости в июне месяце, конец мая, может быть, июнь, поскольку коллективный иммунитет снижается»,
- сообщил Мурашко.
Министр посоветовал не ждать новой волны коронавируса, а заниматься профилактикой. Фото: pixabay.com/BlenderTimer